89-летняя баба Тома из Новосибирска вяжет носки для мобилизованных солдат

Баба Тома связала носки и шапки для мобилизованных. Фото: народный фронт НСО

В отделение Народного фронта в Новосибирске пришла 89-летняя пенсионерка баба Тома. Она принесла волонтёрам собственноручно связанные вещи и попросила передать их военным. - Не сомневаемся, что и носки и шапки, связанные её натруженными, но добрыми руками и доброе слово, ежедневно обращенное в защиту Русского солдата - будет лучшим оберегом для бойцов, - отметили в Народном фронте. - Спасибо Вам, Тамара Петровна, за то, что вдохновляете, оберегаете и созидаете! Ранее КП-Новосибирск писала о 57-летней пенсионерке Елене Янцен из села Новоспасск Барабинского района. Она тоже решила вязать шерстяные носки для мобилизованных ребят. А позже её идею подхватили другие жительницы села.

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