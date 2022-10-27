Жительнице Камчатки выплатят 50 тысяч рублей за поездку на лечение в Новосибирск

Жительнице Камчатки компенсируют проезд к месту лечения, которое она проходила в Новосибирске.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Жительнице Камчатки компенсируют проезд к месту лечения, которое она проходила в Новосибирске. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.
Как пояснили в ведомстве, пенсионерка перенесла сложную операцию. Проходить реабилитацию ей посоветовали в Новосибирске. Женщина получила необходимые справки в поликлинике и улетела в столицу Сибири поправлять здоровье.
Вернувшись обратно, жительница Камчатки обратилась в региональный Минздрав, чтобы компенсировать стоимость проезда. Однако ей отказали.
− Лечащий врач больницы своевременно не направил документы на рассмотрение специализированной комиссии, − объяснили в прокуратуре Камчатского края.
Прокуратура направила иск в Петропавловск-Камчатский городской суд. В итоге суд встал на сторону пенсионерки и взыскал в ее пользу 50 тысяч рублей.
Решение еще не вступило в законную силу.
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