Жительнице Камчатки выплатят 50 тысяч рублей за поездку на лечение в Новосибирск

Жительнице Камчатки компенсируют проезд к месту лечения, которое она проходила в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Жительнице Камчатки компенсируют проезд к месту лечения, которое она проходила в Новосибирске. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Как пояснили в ведомстве, пенсионерка перенесла сложную операцию. Проходить реабилитацию ей посоветовали в Новосибирске. Женщина получила необходимые справки в поликлинике и улетела в столицу Сибири поправлять здоровье.

Вернувшись обратно, жительница Камчатки обратилась в региональный Минздрав, чтобы компенсировать стоимость проезда. Однако ей отказали.

− Лечащий врач больницы своевременно не направил документы на рассмотрение специализированной комиссии, − объяснили в прокуратуре Камчатского края.

Прокуратура направила иск в Петропавловск-Камчатский городской суд. В итоге суд встал на сторону пенсионерки и взыскал в ее пользу 50 тысяч рублей.

Решение еще не вступило в законную силу.

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