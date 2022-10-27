В Новосибирской области приняли закон о поддержке мобилизованных

В закон вошли три меры соцподдержки. Фото: Заксобрание НСО

Заксобрание Новосибирской области во втором чтении приняло закон о мерах соцподдержки мобилизованных. Об этом стало известно в четверг, 27 октября.

По словам председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игоря Гришунина, закон приняли уже с поправки, которые внесли после первого чтения. А именно с уточнениями о порядке предоставления допкомпенсаций на оплату жилья и услуг ЖКХ.

— Согласно новому закону, на период частичной мобилизации военнослужащие имеют право на три основные меры соцподдержки. Порядок и условия их предоставления устанавливаются региональным правительством. Расходы на их реализацию финансируются из областного бюджета, — пояснили в региональном Заксобрании.

Первая мера — компенсация расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ. Причем, если муж или жена военнослужащего проживают раздельно, компенсация предоставляется обоим супругам.

Вторая мера — льготное питание детей военнослужащих, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях региона.

Третья мера — компенсация оплаты детского сада. Предоставляется она одному из родителей в 100% размере родительской платы.

— Абсолютно своевременная и правильная инициатива, — подчеркнул депутат Сергей Левшенков. — Хотя в зоне проведение Специальной Военной операции находятся не только мобилизованные, но и те, кто служит по контракту, офицеры из Новосибирска и Новосибирской области. Предлагаю распространить меры социальной поддержки и на них тоже.

Игорь Гришунин ответил, что предложение рассмотрят. По его словам, в бюджете предусмотрены средства на оказание мер поддержки военнослужащим.

Сессия проголосовала за принятие во втором чтении регионального Закона «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации». Закон направлен губернатору Андрею Травникову для подписания и обнародования.

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