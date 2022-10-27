Прокуратура проверила устойчивость футбольных ворот в новосибирских школах после трагедии с раздавленным ребенком

Прокуратура проверила футбольные ворота в школах после трагедии с раздавленным мальчиком. Фото: Прокуратура НСО.

Прокуратура проверила футбольные ворота в школах после трагедии в селе Улыбино Искитимского района. Напомним, тогда школьник раскачался на воротах, и они упали прямо на него. Ребенок погиб. В четверг, 27 октября, о ходе проверок рассказал прокурор Ленинского района Денис Петраш в эфире радио КП-Новосибирск.

– После падения ворот на ребенка мы организовали проверки. Мы с помощником проезжали по всем школам, по всем детским садам. Везде подходили к воротам, спортивным конструкциям, качали их. Как ни странно, нашли совсем не одни шатающиеся металлические ворота. Одни были плохо закреплены, другие вовсе не закреплены – в давние времена приваривали, они отошли, – рассказал прокурор Ленинского района.

Также он отметил, что подобный смертельный случай уже произошел около 20 лет назад на Горском жилмассиве. Дети часто залезают на ворота и качаются на них, поэтому задача учебных учреждений – обеспечить безопасность.

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