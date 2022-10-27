Между Новосибирской областью и Алтайским краем сделают границу

Между Новосибирской областью и Алтайским краем появится граница. Фото: администрация Черепановского района
Между Новосибирской областью и Алтайским краем появится граница. Такое решение приняли на сессии Законодательного собрания Новосибирской области в четверг, 27 октября.
Проект подготовил Алексей Колмаков, которого сегодня утвердили на должность главы областного Минстроя.
− Профильными органами государственной власти Новосибирской области и Алтайского края проект соглашения был согласован, − отметил новый министр строительства НСО.
Законопроект был принят в первом чтении. Алексей Колмаков добавил, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже подписали бумагу.
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