Между Новосибирской областью и Алтайским краем сделают границу

Между Новосибирской областью и Алтайским краем появится граница. Фото: администрация Черепановского района

Между Новосибирской областью и Алтайским краем появится граница. Такое решение приняли на сессии Законодательного собрания Новосибирской области в четверг, 27 октября.

Проект подготовил Алексей Колмаков, которого сегодня утвердили на должность главы областного Минстроя.

− Профильными органами государственной власти Новосибирской области и Алтайского края проект соглашения был согласован, − отметил новый министр строительства НСО.

Законопроект был принят в первом чтении. Алексей Колмаков добавил, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже подписали бумагу.

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