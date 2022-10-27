В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели 43-летнего рабочего на стройке нового ЛДС. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 43-летнего рабочего на стройке нового ЛДС в Новосибирске. Расследование ведут по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», передает СК РФ по НСО.

– Следователи установили, что вечером 25 октября рабочий занимался изоляцией трубопроводов на 5-м этаже объекта. Из-за нарушения правил безопасности 43-летний мужчина упал в вентиляционную шахту. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, – напомнили в Следкоме.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, собирают доказательства по делу. Ход расследования контролирует прокуратура Кировского района города.

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