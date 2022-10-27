В Новосибирске полицейские нашли школьников, избивших 13-летнего мальчика до сотрясения мозга

Подростки попали в подъезд, когда дверь открыл специалист клининга. Фото: стоп-кадры.

В полиции установили личности подростков, избивших школьника в его квартире. Всех участников конфликта опросят, после чего сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– Потерпевшему выдали направление на прохождение судмедэкспертизы, по результатам которой будет установлена степень вреда, причиненного здоровью мальчика, – сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Напомним, по версии сестры пострадавшего, ребенок ждал своего одноклассника, чтобы пойти с ним вместе в школу. Перед этим ему написал один из нападавших, попросился в гости, но получил отказ.

Вскоре в квартиру к мальчику зашли двое 15-летних. На двери квартиры не было глазка, поэтому школьник не смог определить, кто это, и открыл дверь. Пострадавший сфотографировал своих гостей, и им это не понравилось.

Затем пришел одноклассник, и ребята постарше наказали его электрошокером за то, что тот отказался ударить своего друга. Тогда они сами начали бить мальчика руками и ногами по голове.

Когда ребенок не пришел в школу, родственники начали волноваться. Пострадавший не понимал, что с ним произошло, бессвязно разговаривал, его рвало. Позже врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга.

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