Житель Новосибирской области с позывным «Родина» вернулся домой с медалью «За Отвагу». Фото: "Степная Нива".

Сибиряк Сергей Бормотов, участник спецоперации на Украине, вернулся в Новосибирскую область с медалью «За Отвагу». Получил ее мужчина после ожесточенного боя, который состоялся в конце июля 2022 года. В сентябре Сергея тяжело ранили. Сейчас у него 30-дневный отпуск. После него боец вернется в зону СВО.

– Приказом президента РФ Владимира Путина уроженец села Баган Новосибирской области Сергей Бормотов был награжден медалью «За Отвагу». Как рассказал военнослужащей местной газете «Степная Нива», награду он получил после ожесточенного боя, который произошел в конце июля 2022 года, – пишет «Сибкрай».

Известно, что в тот день боевой расчет беспилотника обнаружил в зоне ответственности отряд ВСУ. Был получен приказ об открытии огня. Сергей грамотно поставил задачи бойцам, отражая нападение и поражая силы противника. Таким образом наши бойцы избежали окружения. Отряд не понес потери среди людей и техники. Противник был разбит.

Сам Сергей скромничает. Говорит, что не совершал никакого подвига.

Он пояснил, что нацисты активно используют беспилотники. По словам Сергея, когда такие «гости» залетают, нужно оперативно менять огневые позиции. Ведь малейшее промедление чревато фатальными последствиями.

В сентябре 2022 артиллерийскую батарею, в которой был Сергей, обстреляли из американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс». После обстрела техника ВС РФ загорелась. А машину, в которой находился сибиряк, засыпало осколками. Многие солдаты получили ранения. Сергей вынес пострадавших товарищей с поля боя. Сам он получил осколочное ранение руки.

Пострадавших доставили в Луганский госпиталь. Из руки Сергея извлекли осколок, после чего отправили его на малую родину в отпуск. После 30-дневного отдыха сибиряк отправится назад.

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