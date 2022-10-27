Конкурс на выбор главы Бердска пройдет 21 марта 2023 года

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Бердска состоится 21 марта 2023 года. Фото: администрация города Бердска

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Бердска состоится 21 марта 2023 года. Такое решение приняли на одиннадцатой сессии Совета депутатов города, которая состоялась в четверг, 27 октября.

Депутаты рассматривали два вопроса, первый из них – отставка мэра Евгения Шестернина по собственному желанию. 24 человека проголосовали «за», и только один «против».

Второй вопрос, поднятый на сессии − объявление конкурса по отбору кандидатур на должность главы Бердска. За дату 21 марта проголосовали все депутаты.

Как сообщили в администрации города Бердска, принимать документы для участия в конкурсе будут с 6 по 17 февраля 2023 года с 10:00 до 16:00. Адрес: улица Максима Горького, 9, кабинет №34.

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