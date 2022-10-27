Брата экс-начальника новосибирского ТУАД посадили на 7 лет за передачу миллиона рублей взятки от подрядчика

Брата бывшего начальника ТУАД посадили на 7 лет за передачу взятки от подрядчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брата бывшего начальника новосибирского Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Михаила Чуманова признали виновным в посредничестве. Игорь Листопад получал от подрядчика деньги и передавал их брату. Об этом рассказали в четверг, 27 октября, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Листопад передал лишь один миллион рублей из пяти, полученных Чумановым. Чиновник, в свою очередь, обеспечивал покровительство двух подрядных организаций при выполнении работ по контрактам.

– С учетом позиции государственного обвинителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Напомним, подрядчика, от которого Чуманов получал взятки, приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения в колонии строгого режима за дачу взятки в особо крупном размере.

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