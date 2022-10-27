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Происшествия27 октября 2022 4:48

В Новосибирске кроссовер сбил молодую женщину на электросамокате

Пострадавшая попала в больницу с серьёзными травмами
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске кроссовер сбил молодую женщину на электросамокате. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске кроссовер сбил молодую женщину на электросамокате. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске кроссовер сбил молодую женщину на электросамокате. ДТП произошло вечером 26 октября. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

– Водитель 1979 года рождения ехал на «Хёндай Сантафе» по улице Станиславского с правым поворотом на Пархоменко. Напротив дома 12 на улице Пархоменко столкнулся с электросамокатом. Им управляла женщина 1987 года рождения. Она двигалась по переходному переходу, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В результате наезда сибирячка получила различные травмы, её госпитализировали.

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