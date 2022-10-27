Депутаты новосибирского Заксобрания утвердили кандидатуру Колмакова на должность главы регионального Минстроя

Алексей Колмаков утвержден на должность главы областного Минстроя. Фото: Правительство НСО.
В четверг, 27 октября, депутаты Заксобрания Новосибирской области одобрили назначение Алексея Колмакова на должность главы министерства строительства региона. Его кандидатуру рассматривали дополнительно к основной повестке сессии. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.
Представление губернатора Андрея Травникова о согласовании кандидата с Заксобранием поступило 25 октября. На сессии депутаты приняли решение единогласно.
Со 2 декабря 2021 года Алексей Колмаков является исполняющим обязанности министра строительства Новосибирской области. До этого он был заместителем министра, ранее занимал должности в мэрии.
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