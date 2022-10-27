Новосибирский производитель средств реабилитации планирует полностью заменить европейские бренды

Генеральный директор ООО «ЗТО ТифлоТехника» Александр Буравков. Фото: ООО «ЗТО ТифлоТехника»

- Все наше производство состоит исключительно из отечественных комплектующих и материалов. На сегодняшний день мы хотим полностью заменить европейские бренды в стране и выйти на рынок в числе лидеров данного направления, - рассказал «Комсомольской правде» генеральный директор компании «ТифлоМед» Александр Буравков.

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