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Общество27 октября 2022 3:49

Новосибирский производитель средств реабилитации планирует полностью заменить европейские бренды

На церемонии награждения «Клиника года - 2022» в Новосибирске почетный диплом в специальной номинации «За инновационный подход в производстве средств реабилитации» получила компания «ТифлоМед»
Генеральный директор ООО «ЗТО ТифлоТехника» Александр Буравков. Фото: ООО «ЗТО ТифлоТехника»

Генеральный директор ООО «ЗТО ТифлоТехника» Александр Буравков. Фото: ООО «ЗТО ТифлоТехника»

- Все наше производство состоит исключительно из отечественных комплектующих и материалов. На сегодняшний день мы хотим полностью заменить европейские бренды в стране и выйти на рынок в числе лидеров данного направления, - рассказал «Комсомольской правде» генеральный директор компании «ТифлоМед» Александр Буравков.

Узнать, кто победил в VII ежегодном всероссийском конкурсе «Клиника года - 2022» и «Доктор года - 2022» в Новосибирске и посмотреть, как прошла церемония награждения.