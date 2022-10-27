В Новосибирске парень, пытавшийся снять кошку с дерева, застрял на берёзе. Фото: МАСС.

В Новосибирске в парке им. Дзержинского прохожие заметили на дереве парня. Он висел на высокой березе и не мог спуститься. Ему вызвали спасателей.

– Оказало, что парень 2002 года рождения полез на дерево, чтобы снять с него кошу. Но та находилась еще метра на 3 выше того места, куда молодой человек смог забраться, – пояснили в службе МАСС.

Спасатели помогли парню спуститься с дерева при помощи лестницы. Фото: МАСС.

Спасатели помогли парню спуститься с дерева при помощи лестницы. А также сняли с березы кошку, чтобы подобная спасательная операция не повторилась.

Ранее КП-Новосибирск писала, что под Новосибирском студент рискнул жизнью ради спасения кота на 20-метровой березе.

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