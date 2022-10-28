В СОГАЗе объяснили, зачем опрашивают новосибирцев по телефону

Фото: Новосибирский филиал АО «Страховая компания АО «СОГАЗ-Мед»

Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для граждан - одна из важнейших целей национального проекта «Здравоохранение», реализуемого в нашей стране.

Страховая медицинская организация «СОГАЗ-Мед» принимает активное участие в реализации этого проекта, в поддержку которого с августа 2022 года проводит дополнительные телефонные опросы с целью оценки общественного мнения по удовлетворенности граждан получаемой медицинской помощью.

Просим отнестись с пониманием к поступающим от специалистов компании звонкам: каждый ваш ответ важен, он поможет оценить уровень качества, доступности медицинских услуг и обратить внимание на наиболее проблемные стороны здравоохранения региона, улучшить качество оказываемой медицинской помощи.

Ежемесячно формировать и представлять официальную статистическую информацию на основании результатов опросов будет Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с Приказом № 495 от 19.07.2022.

Получить подробную консультацию по вопросам ОМС можно по телефону контакт-центра 8-800-100-07-02.

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Новосибирский филиал АО «Страховая компания АО «СОГАЗ-Мед»

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