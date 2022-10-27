В Новосибирске построят новый крупный микрорайон Клюквенный

В Новосибирске построят новый микрорайон в Калининском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининском районе Новосибирска построят новый микрорайон Клюквенный, расположенный между Снегирями и Пашино. Его строительство в двух чтениях одобрили депутаты новосибирского горсовета.

– Площади, сравнимой с поселком Клюквенный, больше в Новосибирске свободной нет. Даже площадка на Ключ-Камышенском плато, которая свободная осталась, уступает по площади этому проекту, – отзывался об этом проекте мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На территории в 207 гектаров жилая застройка займет чуть меньше половины. Первые дома введут в 2025 – 2026 годах, второй этап намечен на 2027 – 2028 годы, третий – до 2032 года.

Авторы проекта рассчитывают, что после ввода в эксплуатацию всех домов в поселке Клюквенный будут проживать 35 тысяч жителей.

В микрорайоне построят 3 школы и 5 детских садов, поликлиники с подстанцией скорой помощи, а также парки и спортивные центры.

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