В Новосибирске площадь Труда остановилась во всех направлениях из-за глухой пробки. Фото: Телеграм-канал АСТ-Black.
В четверг, 27 октября, площадь Труда в Новосибирске сковала гигантская пробка. Информация об этом появилась на «2ГИС». А в соцсетях опубликовали фотографию глухого затора.
– Площадь Труда стоит в обоих направлениях, – написали в Телеграм-канале АСТ-Black.
Пробки также сковали площадь Райсовета, улицы Станционную, Широкую и проезд Энергетиков.
В 8:00 уровень пробок в Новосибирске составлял 7 баллов, сейчас он незначительно снизился – до 6 баллов.
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