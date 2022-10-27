В Новосибирске площадь Труда остановилась во всех направлениях из-за глухой пробки. Фото: Телеграм-канал АСТ-Black.

В четверг, 27 октября, площадь Труда в Новосибирске сковала гигантская пробка. Информация об этом появилась на «2ГИС». А в соцсетях опубликовали фотографию глухого затора.

– Площадь Труда стоит в обоих направлениях, – написали в Телеграм-канале АСТ-Black.

Пробки также сковали площадь Райсовета, улицы Станционную, Широкую и проезд Энергетиков.

В 8:00 уровень пробок в Новосибирске составлял 7 баллов, сейчас он незначительно снизился – до 6 баллов.

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