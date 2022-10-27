«Лада» врезалась в грузовик на улице Большевистской в Новосибирске

В Новосибирске на улице Большевистской произошла авария с отечественным авто и грузовиком. Фото: АСТ-54.

Утром в четверг, 27 октября, водитель «Лады» на улице Большевистской хотел проскочить на красный сигнал светофора, но врезался в поворачивающий грузовик. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло в 6:30 на перекрестке возле здания № 14/1 по улице Большевистской.

Подробности ДТП и состояние участников аварии уточняются.

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