Пожарного-добровольца из Новосибирской области признали лучшим в стране

Лучший пожарный-доброволец из Новосибирской области победил в конкурсе с участниками из всех округов России. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по НСО.

Доброволец из Новосибирской области победил в конкурсе «Лучший добровольный пожарный». Константин Келлерман стал победителем на муниципальном и окружном уровнях, а затем представлял Сибирь среди лучших добровольных пожарных России, рассказали 27 октября в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Из восьми пожарных со всех округов Константин вырвался вперед с отрывом в 22 балла. В конкурсе он принимал участие впервые. В «Центре гражданской защиты населения» администрации Куйбышевского района спасатель пришел в 2019 году. Тогда же он вступил и в добровольную пожарную команду.

– В первой половине апреля, как только растаял снег, и трава чуть-чуть подсохла, начинаются пожары. С восьми утра и до глубокой ночи проводим в полях. Порой одновременно 3-4 группы реагируют в разные точки района. Поэтому те знания и навыки, которые оценивали на конкурсе, мы применяем постоянно, – скромно объяснил свою победу Константин.

В ведомстве добавили, что Келлерман – первый победитель этого конкурса на федеральном уровне из всех добровольцев не только в регионе, но и в Сибири.

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