В Новосибирске два школьника избили ребенка в его квартире и оставили лежать без сознания

Два школьника избили ребенка и бросили его без сознания. Фото: предоставлено героями публикации.

В Кировском районе два девятиклассника избили 13-летнего ребенка в его квартире до потери сознания. Как рассказала сестра пострадавшего Лиза в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», ее брат ждал в гости одноклассника, но пришли двое ребят постарше.

По словам сестры, подростки дождались одноклассника и приказали ему ударить друга. Он отказался, на что якобы получил удар электрошокером. Затем двое 15-летних начали бить ребенка по голове руками и ногами. Когда мальчик потерял сознание, они ушли. Одноклассник пошел в школу.

Учительница позвонила отцу ребенка, чтобы узнать, почему мальчик прогуливает уроки. Тогда семья начала искать его. Трубку он поднял не сразу, по телефону разговаривал, как пьяный или под наркотиками, не мог вспомнить, почему не пошел в школу.

– Я экстренно выдвинулась к нему с работы, попросила его оставаться дома, но он на автопилоте пошел в школу. Там я забрала его из кабинета директора, который встретил бледного, неадекватного, шатающегося брата на крыльце школы, – рассказала сестра пострадавшего.

Мальчик был весь в синяках, его сильно тошнило. Сейчас он находится в больнице. Врачи поставили диагноз: сотрясение мозга. Родственники пострадавшего обратились в полицию.

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