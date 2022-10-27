Новосибирск утром 27 октября сковали семибалльные пробки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром четверга, 27 октября, Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные «2ГИС».
Так, заторы сегодня на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков, Димитровском мосту, улицах Ватутина, Станиславского и Котовского. Заторы на Титова, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и на Советском шоссе. Пробки на Бронной, Тюменской и Аникина. Затор на Октябрьском мосту.
На правом берегу пробки на Большевистской при движении в сторону Речного вокзала, улицах Никитина, Восход и Бориса Богаткова. Движение по Татьяны Снежиной и Красному проспекту тоже затруднено.
Уровень пробок на утро 27 октября 2022 года в Новосибирске достиг семи баллов.
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