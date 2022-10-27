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Общество27 октября 2022 1:06

Новосибирск утром 27 октября сковали семибалльные пробки

Рассказываем про пробки в Новосибирске 27 октября 2022 года
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирск утром 27 октября сковали семибалльные пробки.

Новосибирск утром 27 октября сковали семибалльные пробки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром четверга, 27 октября, Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные «2ГИС».

Так, заторы сегодня на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков, Димитровском мосту, улицах Ватутина, Станиславского и Котовского. Заторы на Титова, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и на Советском шоссе. Пробки на Бронной, Тюменской и Аникина. Затор на Октябрьском мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской при движении в сторону Речного вокзала, улицах Никитина, Восход и Бориса Богаткова. Движение по Татьяны Снежиной и Красному проспекту тоже затруднено.

Уровень пробок на утро 27 октября 2022 года в Новосибирске достиг семи баллов.

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