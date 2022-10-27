«Ребёнок кричал в дикой истерике»: в новосибирской клинике годовалый малыш разбил нос из-за скользкого пола

В новосибирской клинике годовалый малыш разбил нос из-за скользкого пола. Фото: "Фламп".

В Новосибирской клинике годовалый ребенок разбил нос, поскользнувшись на полу в клинике на проспекте Димитрова. Об этом отец малыша написал на «Флампе».

– Ребёнок поскользнулся в бахилах, просто стоя у стола. Не бегал, не ходил – просто стоял у стола, захотел взять журнал с нижней полки и упал. Ударился верхней частью переносицы об нижнюю полку стола. И все бы ничего, если бы стол не был выполнен из грубого материала с острыми уголками. Как вообще в детском отделении вы допускаете использования подобных предметов? – возмутился родственник годовалого малыша.

Мужчина отметил, что пол в медучреждении очень скользкий. Это, уверен мужчина, недопустимо для больницы, особенно для детского отделения.

Отец добавил, что пострадавшего ребенка никто из медперсонала не осмотрел. Да и в целом, утверждает мужчина, к ним отнеслись равнодушно. Даже выгнали из детской комнаты, куда сибиряк зашел с плачущим малышом на руках.

– Ребёнок кричал в дикой истерике, и никто из врачей не подошел и не поинтересовался его здоровьем. Для меня лично вы, как медицинское учреждение, перестали существовать.

Мужчина добавил, что подумывает обратиться в полицию.

В комментариях ответили представители клиники и обещали разобраться в произошедшем.

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