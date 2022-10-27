Под Новосибирском студент рискнул жизнью ради спасения кота на 20-метровой березе

Студент-электрик снял кота с огромной березы. Фото: Предоставлено героями публикации

Студент Новосибирского строительно-монтажного колледжа Илья спас кота, который три дня просидел на 20-метровой березе. История произошла днем 26 октября возле филиала колледжа в Искитиме.

- У нас в центре Искитима живет стая бродячих собак, пугают детей и пенсионеров. Три дня назад загнали кота на дерево, он мяукал, но слезть не мог. Когда его пытались подманить, залез еще выше, где-то на высоту 4-го этажа, – рассказала КП-Новосибирск сибирячка Юлия.

Женщина стала звонить во все службы: МЧС, администрацию, спасателям, но там отказались помочь. Она также опубликовала пост в соцсетях. На него откликнулись два промышленных альпиниста: Иван и Юрий. Парни из Новосибирска и Бердска. Они хотели приехать после работы, но их опередил студент колледжа Илья.

- Кот находился на дереве уже четверо суток, я чётко оценил ситуацию, свои способности и принялся за дело. Залез на дерево и попросил одногруппников принести рюкзак. С трудом уместил туда кота в рюкзак, он был перепуган и сильно сопротивлялся. Затем спустился на безопасную высоту и аккуратно сбросил рюкзак с котом одногруппнику, он ловко поймал его и я спустился, - рассказал КП-Новосибирск студент-электрик Илья.

Кота приютила мама сибирячки. Фото: Предоставлено героями публикации

Кота назвали Арсений, его приютила мама Юлии. Сибирячка поблагодарила Илью и всех неравнодушных горожан.

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