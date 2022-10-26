Что это там такое? Манула из итальянского зоопарка заинтересовал объектив новосибирского фотографа

Камера очень удивила Феллини. Фото: Кадр из видео\Роман Паулов

Манул Феллини из итальянского зоопарка «La torbiera» очень заинтересовался камерой новосибирского фотографа Романа Паулова. Заметив на своей территории непривычный предмет, любопытный пушистик сразу же отправился на разведку. И, судя по выражению мордочки, остался в недоумении.

— Феллини заинтересовался логотипом на моей камере и поспешил рассмотреть его поближе, — подписал ролик Роман в своем телеграм-канале. — Но, кажется, он не совсем понял, зачем изображенный на нем Зеленогорск поставил лапки на хвостик.

Видно, итальянские котики не привыкли греться таким вот незамысловатым способом, как это делает суровый сибирский кот Зеленогорск.

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