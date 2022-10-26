По словам местных, освещения нет около двух месяцев. Фото: АСТ-54

Новосибирцы пожаловались на неработающие фонари на улице Михаила Перевозчикова. По словам местных, впервые на отсутствие освещения обратили внимание около двух месяцев назад. Причем непонятно, то ли не работаю фонари, то ли их не включают.

— Фонарные столбы есть, но света нет от Перевозчикова, 6, до Дачная, 40/2. При этом вся пешеходная дорожка в ямах и лужах. Пожилые люди просто не могут разглядеть куда они идут и куда наступают, постоянно оступаются из-за этого, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Напомним, что жители Кировского района пожаловались на состояние остановки «Площадь Сибиряков-Гвардейцев». Местные утверждают, что та выглядит плачевно: лавочки разрушены, на стенах трещины и плесень. Однако в районной администрации состоянии остановки посчитали удовлетворительным.

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