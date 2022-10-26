Двое новосибирцев попались на угоне «Жигули» в Омске, когда просили помочь с бензином

Парни не смогли устроиться на работу и решили покататься на чужой машине. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое новосибирцев угнали в Омске «Жигули». Через 20 минут у них закончился бензин, и сибиряки начали просить у прохожих помощь. Однако вместо помощи на них заявили в полицию. По словам очевидцев, парни выглядели подозрительно.

— Документов на транспортное средство у задержанных не оказалось. Парней доставили в отделение. Как раз к этому времени в дежурную часть поступило заявление от 81-летнего пенсионера о пропажи его «ВАЗа», — пояснили в МВД по Омской области.

Оказалось, что угонщики 21 года и 17 лет приехали в Омск из Новосибирской области в поисках работы. Никуда не устроившись, парни решили покататься на чужой машине.

— Оба подозреваемых ранее не были судимы. Старший из них на период предварительного расследования был заключен под стражу, младший — помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Дело возбуждено по статье 166 УК РФ за угон без цели хищения, — добавили в МВД.

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