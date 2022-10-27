Названы улицы, с которых не эвакуируют машины в Новосибирске

Машины не эвакуируют с нескольких улиц города.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске назвали улицы, с которых не эвакуируют машины. Их КП-Новосибирск перечислил Алексей Родинков , коммерческий директор «Гапп 9» - штрафстоянок.
- На данный момент не ведется эвакуация машин с улицы Серебренниковская, проспекта Димитрова, улиц Геодезической, Блюхера и проспекта Карла Маркса, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Родинков.
Специалист отметил, что также машины не забирают от больниц и поликлиник.
Он добавил, что от жителей отдаленных районов поступают жалобы из-за неправильной парковки автомобилей.
- Мы в силу нехватки экипажей ГИБДД не можем разгрузить все эти жилые зоны, - пояснил Алексей Родинков.
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