Названы улицы, с которых не эвакуируют машины в Новосибирске

Машины не эвакуируют с нескольких улиц города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске назвали улицы, с которых не эвакуируют машины. Их КП-Новосибирск перечислил Алексей Родинков , коммерческий директор «Гапп 9» - штрафстоянок.

- На данный момент не ведется эвакуация машин с улицы Серебренниковская, проспекта Димитрова, улиц Геодезической, Блюхера и проспекта Карла Маркса, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Родинков.

Специалист отметил, что также машины не забирают от больниц и поликлиник.

Он добавил, что от жителей отдаленных районов поступают жалобы из-за неправильной парковки автомобилей.

- Мы в силу нехватки экипажей ГИБДД не можем разгрузить все эти жилые зоны, - пояснил Алексей Родинков.

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