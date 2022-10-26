Странное зрелище: на берег Обского моря выбросило тысячи ракушек

Жители ОбьГЭСа в Новосибирске поделились в соцсетях снимками с побережья Обского моря. Фото: «ОбьГЭС | Новосибирск»

Жители ОбьГЭСа в Новосибирске поделились в соцсетях снимками с побережья Обского моря. После сильного ветра в воскресенье, 23 октября, на берег из воды выбросило тысячи ракушек.

На кадрах, опубликованных в паблике «ОбьГЭС | Новосибирск», видно, что берег буквально усеян пустыми раковинами улиток. Ранее подобное на водохранилище уже случалось после небольших наводнений.

Напомним, в воскресенье ураган наделал в городе немало бед. Так, из-за сильного ветра у некоторых зданий буквально снесло крышу, а некоторые люди остались без электричества и воды.

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Фото и видео последствий штормового ветра 23 октября 2022 в Новосибирске появились в соцсетях (подробнее).

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