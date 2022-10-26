В Новосибирске 1 ноября откроют движение по Бориса Богаткова

Движение по улице планируют открыть 1 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 1 ноября планируют открыть движение по улице Бориса Богаткова. Напомним, что ремонт теплосетей там шел с июня этого года, и несколько раз сроки сдачи сдвигались по разным причинам.

— Техническое перевооружение 1 246 метров тепловой сети по улице Бориса Богаткова завершено, планируемый срок окончания благоустройства — 31 октября включительно, — сообщили КП-Новосибирск в СГК.

В мэрии добавили, что на участке заменили тепловые камеры, каналы и трубопроводы. Для удобства его разбили на две части, на первой от перекрестка Бориса Богаткова и Воинской до Пролетарской уже заасфальтировали дорогу. На втором участке идет асфальтирование первого слоя пешеходных дорожек.

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