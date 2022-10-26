В ГИББД рассказали, сколько новых камер фиксации нарушений появится в Новосибирской области

На стадии ввода в эксплуатацию находится 10 комплексов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дорогах Новосибирской области действует 208 комплексов фиксации нарушений. Сколько еще камер установят, рассказал КП-Новосибирск замначальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области обеспечения безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по региону Генрих Малкин.

Нарушения ПДД фиксируют 125 стационарных комплексов и 83 мобильных. Они могут засечь проезд на красный свет, выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и так далее.

− Сейчас у нас на стадии ввода в эксплуатацию 10 комплексов. И в ближайшее время появится еще 18 камер, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск Генрих Малкин.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области отменили 2200 штрафов, выписанных водителям.

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