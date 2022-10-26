В Новосибирске на площади Маркса появилась велодорожка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на площади Маркса появилась велодорожка. В четверг, 27 октября, по ней должен пройти первый велозаезд.

— В заезде могут принять участие велосипедисты-любители из студенческого сообщества и активные жители района без ограничения возраста, — сообщили в мэрии города.

Напомним, проспект Маркса отремонтировали на участке от площади Лыщинского до площади Маркса. На остановках и тротуарах появились пандусы для маломобильных граждан, там убрали нелегальные рекламные баннеры и торговые лотки. На их месте и появилась полоса для велосипедов и самокатов.

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