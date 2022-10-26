Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 13:27

В мэрии Новосибирска прокомментировали скандал с водителем маршрутки №19

Шофер не хотел принимать мелочь от пассажирки
Анастасия ХРОМЫХ
Перевозчика и водителя уже установили. Фото: Инцидент Новосибирск

Перевозчика и водителя уже установили. Фото: Инцидент Новосибирск

В мэрии Новосибирска отреагировали на скандал, произошедший в маршрутном такси №19. Напомним, тогда водитель отказался везти пассажирку, которая хотела расплатиться за проезд мелочью.

Как отметили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, действующей валютой на территории РФ является рубль. Производить оплату можно всеми формами российских рублей, выпущенных Центробанком с 1997 года.

− Неисполнение (отказ) обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору потребителя является нарушением действующего законодательства, − подчеркнули в муниципалитете.

Перевозчика и водителя уже установили. Шоферу объявили выговор с лишением премии. Также его предупредили – если подобное повторится, мужчине придется искать новую работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber