В Новосибирске за «Ройял Парком» отремонтируют 350-метровый участок Дачной

Разработка проекта оценивается в 4,5 миллиона рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске планируют реконструировать 350-метровый участок дороги от улицы Дуси Ковальчук до улицы Галущака. На портале госзакупок появилось соответствующее извещение о поиске подрядчика, который разработает проектную документацию.
— Подрядчик должен выполнить различные инженерные изыскания от геологических до экологических, а также провести археологическую разведку земель, подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ, — указано в документах к закупке.
Планируется, что на разработку проектно-сметной документации уйдет около полугода. Крайний срок — 31 июля 2023 года.
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