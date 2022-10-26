В Новосибирске за «Ройял Парком» отремонтируют 350-метровый участок Дачной

Разработка проекта оценивается в 4,5 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске планируют реконструировать 350-метровый участок дороги от улицы Дуси Ковальчук до улицы Галущака. На портале госзакупок появилось соответствующее извещение о поиске подрядчика, который разработает проектную документацию.

— Подрядчик должен выполнить различные инженерные изыскания от геологических до экологических, а также провести археологическую разведку земель, подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ, — указано в документах к закупке.

Планируется, что на разработку проектно-сметной документации уйдет около полугода. Крайний срок — 31 июля 2023 года.

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