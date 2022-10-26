В Новосибирской области большинство мобилизованных получили выплату в 100 тысяч

В Новосибирской области большинство мобилизованных уже получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области большинство мобилизованных уже получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Об этом рассказала министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева.

— Основная работа по данной выплате уже завершена. Сейчас мы проводим финальную выверку списков, чтобы никто не был упущен, — пояснила министр в эфире «Вести Новосибирск».

Данная выплата — не единственная мера поддержки, на которую могут рассчитывать мобилизованные жители Новосибирской области. В местах пребывания мобилизованных действуют специальные пункты, где можно проконсультироваться и уточнить все детали по поводу выплат. Также узнать о соцподдержке можно по горячей линии Минтруда по телефону 8-800-100-00-82.

В регионе также разработан пакет мер поддержки для их семей. Его рассмотрят на заседании областного Заксобрания в четверг, 27 октября.

Ранее в правительстве сообщали, что эти меры будут включать в себя компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, сюда же входит плата за капремонт в размере 50%. Также поддержка предполагает бесплатное питание детей, чьих отцов мобилизовали. А еще детям мобилизованных сибиряков будут в полном объеме компенсировать оплату детсада.

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