«Сначала у него был хвост»: новосибирцы заметили в небе летающий светящийся шар

Новосибирцы засняли на видео светящийся шар. Фото: Кадр из видео\«Сводка по району. Заельцовка»

Новосибирцы засняли в небе над городом неопознанный летающий святящийся шар утром в среду, 26 октября. Люди засняли его на видео и выложили в сеть.

— Застала вот такую штуку в небе. Летела сначала с «хвостом», а потом от неё что-то отстыковалось, и полетел вниз уже просто светящийся шар. Снято на Дачной, возле 34-36 дома, — написала автор ролика в паблике Вконтакте «Сводка по району. Заельцовка».

В комментариях под постом вариантов происхождения шара появилось много. Но, вероятнее всего, на камеру девушка сняла полет ракеты-носителя «Союз-2. 1а», которая с грузовым кораблем на борту отправилась с Байконура на МКС.

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Увиденное попало на видео (подробнее).

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