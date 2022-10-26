В Новосибирской области с 29 октября начнется трехдневная магнитная буря

Магнитная буря продлится с 29 по 30 октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирскую область 29 октября придет магнитная буря, которая продлится три дня. На пике она достигнет первого уровня, который характеризуется как слабый.

— Продлится магнитная буря с 29 и 30 октября. С 31 октября вплоть до 2 ноября будут фиксироваться возбуждения магнитосферы, — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным лаборатории, следующая магнитная буря накроет Новосибирскую область с 10 по 11 ноября, а потом с 18 по 19 ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер