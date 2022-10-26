В Новосибирской области с 29 октября начнется трехдневная магнитная буря

Магнитная буря продлится с 29 по 30 октября.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирскую область 29 октября придет магнитная буря, которая продлится три дня. На пике она достигнет первого уровня, который характеризуется как слабый.
— Продлится магнитная буря с 29 и 30 октября. С 31 октября вплоть до 2 ноября будут фиксироваться возбуждения магнитосферы, — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным лаборатории, следующая магнитная буря накроет Новосибирскую область с 10 по 11 ноября, а потом с 18 по 19 ноября.
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