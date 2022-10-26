В Новосибирске ограничили движение по улицам Пермской и Демьяна Бедного

В Новосибирске сузили улицы Пермскую и Демьяна Бедного.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске сузили улицы Пермскую и Демьяна Бедного. По первой движение транспорта ограничено с 26 октября по 7 ноября, по второй − с 25 по 27 октября, сообщили в мэрии.
Улицу Пермскую перегородили в районе здания по адресу Пархоменко, 90/1. Ее сузили на 4,5 метра. Причина кроется в аварийном ремонте теплотрассы.
Что касается улицы Демьяна Бедного, то движение по ней закрыто в районе жилого дома №52.
− Ограничение связано с проведением ПАО «Ростелеком» аварийного ремонта коммуникаций, − объяснили в мэрии Новосибирска.
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