В Новосибирске ограничили движение по улицам Пермской и Демьяна Бедного

В Новосибирске сузили улицы Пермскую и Демьяна Бедного. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске сузили улицы Пермскую и Демьяна Бедного. По первой движение транспорта ограничено с 26 октября по 7 ноября, по второй − с 25 по 27 октября, сообщили в мэрии.

Улицу Пермскую перегородили в районе здания по адресу Пархоменко, 90/1. Ее сузили на 4,5 метра. Причина кроется в аварийном ремонте теплотрассы.

Что касается улицы Демьяна Бедного, то движение по ней закрыто в районе жилого дома №52.

− Ограничение связано с проведением ПАО «Ростелеком» аварийного ремонта коммуникаций, − объяснили в мэрии Новосибирска.

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