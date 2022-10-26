«Мертвые любят тишину и могут обидеться»: смотритель кладбища рассказал о перевернутых на крестах фотографиях

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял фильм о работе смотрителя кладбища. Фото: Кадр из видео\ЛЮДИ КАК ЛЮДИ

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял фильм о работе смотрителя кладбища. Его герой Константин Кутаков рассказал о том, как правильно общаться с усопшими, почему они могут обидеться, когда им можно послушать музыку, а когда лучше соблюдать тишину.

— В 2007 году я похоронил свою бабушку, мы всей семьей приехали в крематорий. Я увидел, как там это все происходит, и с этого все началось. В такие области просто так не попадают. Человек должен где-то до этого уже в этой сфере работать, он должен понимать специфику работы, психологию людей в горе. Нам ежедневно приходится сталкиваться с людьми, которые потеряли близкого человека, — отметил Константин Кутаков.

По словам Константина Кутакова, на кладбищах есть определенные негласные правила поведения.

— Мертвые любят тишину. И на кладбище вести себя нужно тихо: без криков, без истерик. Бывает, что люди приходит, начинают ругаться, спорить. Подходишь к ним, объясняешь, что так тут не принято, мы мешаем им отдыхать. Если вдруг слышишь где-то, что музыка играет, подходишь, спрашиваешь: бывает, люди говорят, что вот, я сочинил мелодию, пришел показать другу. Тогда, конечно, с пониманием относишься, — рассказывает смотритель.

Правда, не все люди приходят на кладбище, чтобы почтить память родных и близких. Некоторых притягивает «магическая» аура этого места.

— В основном такие люди приходят по ночам. Сектанты или те, что занимается черной магией. Бывает, что на утро обнаруживаешь там воск расплавленный или перевернутые на крестах фотографии, — отметил Константин.

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