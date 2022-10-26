В Новосибирске прокуратура начала проверку после гибели рабочего на стройке нового ЛДС

После проверки будут приняты соответствующие меры. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске на стройплощадке нового ЛДС погиб 43-летний рабочий. Региональная прокуратура организовала проверку.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — пояснили в ведомстве. — Ход и результаты проверки взяты на контроль.

Напомним, что по предварительной информации рабочий свалился в вентиляционную шахту и погиб. Сейчас ведется доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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