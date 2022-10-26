В Новосибирске над объектом критической инфраструктуры заметили квадрокоптер

К прибытию ГБР квадрокоптер и те, кто его запустил, уже исчезли.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске над объектом критической инфраструктуры заметили неизвестный квадрокоптер. На место тут же вызвали группу быстрого реагирования, однако и квадрокоптер, и запустившие его люди успели скрыться. Произошло ЧП днем во вторник, 25 октября.
— Квадрокоптер, повисев в воздухе считанные минуты, опустился за границами охраняемого объекта. При осмотре района предполагаемой посадки были обнаружены следы лиц, предположительно, управляющих беспилотником, но сами они успели скрыться, — пояснили в АБ ГВАРДИЯ.
В агентстве добавили, что в полетах по небу беспилотников нет ничего особенного только в том случае, если они не летают над особо защищенными объектами.
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