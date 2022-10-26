В ГИБДД назвали количество штрафов, отмененных после обжалования новосибирскими водителями в 2022 году

В Новосибирской области отменили 2200 штрафов, выписанных водителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области отменили 2200 штрафов, выписанных водителям. Автомобилисты смогли обжаловать их и доказать свою невиновность. Об этом КП-Новосибирск сообщил замначальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области обеспечения безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по региону Генрих Малкин.

По словам эксперта, многие после получения штрафа спешат его обжаловать.

− В этом году мы рассмотрели порядка пяти тысяч жалоб от автомобилистов, получивших штрафы. И только 2200 удовлетворили. Остальные 2800 мы отклонили, так как нет предмета для разбирательств, не предоставлены доказательства. Это общая статистика по порталу Госуслуг, − рассказал Генрих Малкин.

Жалобы поступали не только через Госуслуги − процентов 80 из них были удовлетворены. То есть штрафы отменяли.

− Статьей 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрено освобождение собственника от административной ответственности, если им будет доказано, что не он сидел за рулем, − объяснил заместитель начальника ЦАФАПа.

Ранее КП-Новосибирск рассказала, на что жалуются новосибирские водители, попавшие на камеры фиксации нарушений.

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