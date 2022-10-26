Школьники ОбьГЭСа сняли на видео полет ракеты «Союз» над Обским морем

Школьники из кружка аэрокосмического моделирования «Ключ на старт» школы № 165.

Школьники из кружка аэрокосмического моделирования «Ключ на старт» школы № 165. Засняли на видео запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2. 1а». Наблюдать его можно было утром 26 октября.

— Четвёртый год подряд Роскосмос радует безаварийными запусками. В этот раз к МКС отправился космический грузовик, — сообщается в паблике Вконтакте кружка.

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-21» ракета должна доставить на МКС в 5:49 утра по московскому времени 28 октября. До этого их сближение с Земли можно будет наблюдать 2-3 утра подряд.

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