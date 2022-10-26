«Подвел замок»: в Калининском районе Новосибирска женщина и ребенок застряли в ванной

В Новосибирске женщина и ребенок оказались запертыми в ванной. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске женщина и ребенок оказались запертыми в ванной. Замок на двери сломался, заключив сибиряков в «ловушку».

Как рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе, инцидент произошел вечером во вторник, 25 октября. Женщина и ребенок находились в доме по улице Учительской. Они просили о помощи, так как не могли выбраться самостоятельно.

− Подвел дверной замок. Доступ родственников в квартиру и в ванную комнату обеспечен, − сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники аварийно-спасательной службы вызволили 62-летнюю женщину и четырехлетнего малыша. Их передали родственникам. Медицинская помощь сибирякам не понадобилась.

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