Меры господдержки предпринимателей обсудили на бизнес-форуме «Дни ритейла в Сибири»

В Новосибирске с 26 по 28 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» будет проходить форум «Дни ритейла в Сибири». Фото: Правительство НСО

В Новосибирске с 26 по 28 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» будет проходить форум «Дни ритейла в Сибири». Это отраслевое мероприятие для профессионалов и экспертов в сфере розничной торговли. Участников форума поприветствовал замгубернатора Сергей Семка.

Приветствуя собравшихся от имени Губернатора, Сергей Сёмка поблагодарил всех участников и руководителей за то, что они плотно насытили программу Дней ритейла, и пожелал им плодотворной работы и развития бизнеса — при поддержке со стороны Правительства Новосибирской области.

— На форуме будут обсуждать как действующие у нас меры поддержки, так и предложения. Мы всегда открыты для диалога и готовы рассматривать любые инициативы, если они просчитаны и экономически обоснованы. Сегодня у нас уже работают: компенсация затрат при доставке товаров первой необходимости в отдалённые сёла (дальше, чем в 11 километрах от райцентров), поддержка инвестпроектов в виде компенсации затрат на капитальные вложения — до 25%, а также многочисленные нефинансовые меры поддержки — сохранение нестационарных объектов торговли, развитие торговых сетей, распределительных центров и нашего промышленно-логистического парка, — отметил Сергей Сёмка.

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов напомнил, что ранее подобные Дни ритейла были проведены на Сахалине и в Калининградской области.

— Новосибирская область — это центр России, крупнейший торговый центр в макрорегионе и один из крупнейших в стране. Видно, как он растёт и развивается, поэтому проведение торгового форума в торговом регионе логично и правильно, — отметил Никита Кузнецов.

Отметим, что уже решено сделать форум «Дни ритейла в Сибири» регулярным — ежегодным.

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