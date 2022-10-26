В Новосибирске девушка на иномарке не справилась с управлением и врезалась в забор

ДТП произошло на улице Георгия Колонды. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В среду, 26 октября, девушка за рулем Mitsubishi Outlander влетела в забор и разбила машину. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

ДТП произошло на улице Георгия Колонды.

− Девушка при невыясненных обстоятельствах не справилась с управлением, − рассказали очевидцы.

По предварительной информации, водитель не пострадала. В комментариях интернет-пользователи предположили, что сибирячка отвлеклась на телефон и из-за этого попала в аварию. Как было на самом деле – неизвестно.

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