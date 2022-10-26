В Новосибирской области мост через реку Издревая откроют после ремонта

Мост через реку Издревая в Новосибирской области в скором времени сдадут в эксплуатацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мост через реку Издревая в Новосибирской области в скором времени сдадут в эксплуатацию. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Объект расположен на 23 километре автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Там уже отремонтировали опоры, конусы, тротуары и пролетные строения. Кроме того, рабочие перестроили водопровод и заменили перильные ограждения.

По словам начальника управления дорожного комплекса Минтранса Новосибирской области Антона Мирошниченко, ремонт проводили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Практически 90% средств выделены из федерального бюджета.

− В ближайшее время запланировано проведение приемочной комиссии, − уточнили в публикации.

После этого мост сдадут в эксплуатацию.

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