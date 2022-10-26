Новосибирцу, назвавшему себя многодетным отцом, не дали отсрочку

Мужчина потребовал отсрочку, заявив, что он многодетный отец. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области мужчина хотел получить отсрочку от частичной мобилизации, заявив, что он многодетный отец. Однако, вскоре выяснилось, что сибиряк не участвовал в жизни своих детей. Эту историю губернатор Андрей Травников рассказал в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» в среду, 26 октября.

— Мужчина два дня пожил в казарме, вспомнил все похождения молодости, пришел и заявил: «Я — многодетный отец». Начинают разбираться. Оказывается, он не только не участвовал в воспитании своих детей, они не находятся у него на иждивении, алименты не платил, — пояснил губернатор.

По словам Травникова, мужчина не мог рассчитывать на отсрочку хотя бы потому, что ни разу в глаза не видел своих детей.

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