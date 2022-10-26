Новосибирская транспортная прокуратура закрыла 30 сайтов о зацеперах, запрыгивающих на подножки вагонов

Новосибирская прокуратура закрыла сайты про зацеперов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске запретили сайты про «зацепинг» – проезд на крышах, переходных площадках и с боков поездов, электричек и трамваев. Об этом в среду, 26 октября, КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

– Видеоматериалы оказывают негативное влияние на правосознание детей, поскольку оправдывают действия «зацеперов» и побуждают несовершеннолетних к противоправным деяниям, – объяснили в транспортной прокуратуре.

За проезд снаружи транспортного средства предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Чтобы заблокировать сайты с пропагандой травмоопасного увлечения, новосибирский транспортный прокурор обратился в Железнодорожный районный суд. Требования прокурора удовлетворили и закрыли доступ к 30 сайтам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber