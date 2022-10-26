Новосибирские охранники засекли квадрокоптер на территории особо охраняемого объекта

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Вчера днем, около 13.00, охранник Агентства Безопасности обнаружил летящий в небе квадрокоптер. Полет не вызвал бы тревоги, если бы не проходил над территорией объекта, в отношении которого установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности.

Действуя в соответствии с должностной инструкцией, охранник немедленно сообщил о происшествии в дежурную часть ГВАРДИИ. Оперативным дежурным в район ЧП был направлен экипаж группы быстрого реагирования.

Квадрокоптер, повисев в воздухе считаные минуты, опустился за границами охраняемого объекта. При осмотре района предполагаемой посадки были обнаружены следы лиц, предположительно, управлявших беспилотником, но сами они успели скрыться.

Еще одно происшествие на объекте с установленными требованиями по антитеррористической защите было пресечено вчера сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ около 17.00. Охранники обнаружили проникновение на охраняемый объект постороннего и задержали его. Задержанный нарушитель был передан сотрудникам Росгвардии.