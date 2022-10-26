Компания «СОГАЗ-Мед» просит сибиряков перепроверить данные страховых полисов

Фото: Новосибирский филиал АО «Страховая компания АО «СОГАЗ-Мед»

Компания «СОГАЗ-Мед» информирует: в связи с изменением с 1 декабря 2022 года законодательства* в части формы полиса ОМС и перехода на единый регистр застрахованных лиц записи с неактуальными данными не будут перенесены в единую базу данных.

По этой причине просим проверить данные полиса ОМС и в кратчайшие сроки обратиться в офисы «СОГАЗ-Мед» в следующих случаях:

• Истек срок действия временного свидетельства (прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи) и вы еще не забрали в «СОГАЗ-Мед» свой полис ОМС.

Проверить готовность полиса ОМС: https://www.sogaz-med.ru/filiation/

• Изменился документ, удостоверяющий личность. Требуется актуализация данных полиса ОМС.

Посмотреть адреса и режим работы офисов «СОГАЗ-Мед»: https://www.sogaz-med.ru/contact-ya/

Подать заявку на переоформление полиса ОМС: https://www.sogaz-med.ru/new_oms/

• Вы имеете полис ОМС старого образца, полученный до 01.05.2011. Необходимо заменить его на полис ОМС единого образца и актуализировать данные.

Посмотреть адреса и режим работы офисов «СОГАЗ-Мед»: https://www.sogaz-med.ru/contact-ya/

Подать заявку на оформление полиса ОМС: https://www.sogaz-med.ru/new_oms/

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* Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

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Новосибирский филиал АО «Страховая компания АО «СОГАЗ-Мед»

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